اليوم السابع
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توافد المواطنين على الحدائق بكفر الشيخ فى الساعات الأولى من أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:55 ص
توافد المواطنين على الحدائق بكفر الشيخ فى الساعات الأولى من أول أيام العيد جانب من الإقبال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحدائق الميدان الإبراهيمى، إضافة للرحلات النيلية، إقبالاً متوسطاً فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب انشغال البعض فى ذبح الأضاحى.
 
وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحدائق ستشهد إقبلالاً كبيراً عقب صلاة الظهر أو عصر اليوم الأربعاء، لتصل لحد الزحام فى نهاية اليوم خاصة بعد صلاة المغرب، حتى الساعات الأولى من صباح الغد.
 
خديقة-الحيوان-بدسوق
خديقة-الحيوان-بدسوق

حديقة-الاسرة-والطفولة-بدسوق
حديقة-الاسرة-والطفولة-بدسوق

جانب-من-توافد-الاطفال
جانب-من-توافد-الاطفال

جانب-من-تواجد-الاطفال-بحديقة-الاسرة-والطفولة-بدسوق
جانب-من-تواجد-الاطفال-بحديقة-الاسرة-والطفولة-بدسوق

جانب-من-التواجد-بالمتنزهات
جانب-من-التواجد-بالمتنزهات

اقبال-متوسط-على-حدائق-ومتنزهات-دسوق
اقبال-متوسط-على-حدائق-ومتنزهات-دسوق

اقبال-متوسط-على-الحدائق
اقبال-متوسط-على-الحدائق

 


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