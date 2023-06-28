توافد المواطنين على الحدائق بكفر الشيخ فى الساعات الأولى من أول أيام العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحدائق الميدان الإبراهيمى، إضافة للرحلات النيلية، إقبالاً متوسطاً فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب انشغال البعض فى ذبح الأضاحى.

وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحدائق ستشهد إقبلالاً كبيراً عقب صلاة الظهر أو عصر اليوم الأربعاء، لتصل لحد الزحام فى نهاية اليوم خاصة بعد صلاة المغرب، حتى الساعات الأولى من صباح الغد.