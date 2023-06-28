توافد المصلين على ساحة الحي الإماراتي وتكبيرات العيد تعلو في سماء بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأ توافد المصلين على ساحة الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، منذ قليل، وسط تكبيرات العيد التي تعلو في سماء المحافظة، وذلك قبل بدء صلاة عيد الأضحى المبارك.

واستعدت محافظة بورسعيد، لعيد الأضحى المبارك، باستعدادات مكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المحافظة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة العيد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

كمارشدد محافظ بورسعيد، على متابعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل ومنافذ بيع اللحوم، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، وموجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد الاضحى ، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي، وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلاً على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء والمديريات تعمل على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى خلال العيد.