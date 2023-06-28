تعرف على أنواع فقر الدم عند الطفل وأعراضها

ايناس البنا

فقر الدم هو حالة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين، ما يؤدى إلى انخفاض القدرة على حمل الأكسجين والإرهاق أو الضعف.



أنواع فقر الدم.. - فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ووفقا لموقع Thehealthsite تشمل الأنواع الشائعة لـ فقر الدم عند الأطفال "نقص الحديد، والخلايا المنجلية، وفقر الدم اللاتنسجى". تؤثر مستويات الحديد غير الكافية على قدرة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة على حمل الأكسجين والتعب، ويمكن أن تساعد الأطعمة والمكملات الغنية بالحديد في التحكم في هذا النوع من فقر الدم. - فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 يؤثر نقص فيتامين ب 12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، ما يؤدى إلى الإرهاق والضعف والمشاكل العصبية، ويشمل العلاج مكملات فيتامين ب 12 وتعديلات النظام الغذائي. - فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يعيق انخفاض مستوى حمض الفوليك إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يتسبب في ظهور أعراض مثل الإرهاق وقصر التنفس وضيق التنفس، يمكن أن تساعد مكملات حمض الفوليك والنظام الغذائي الغني بحمض الفوليك في إدارة هذه الحالة. يعيق انخفاض مستوى حمض الفوليك إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يتسبب في ظهور أعراض مثل الإرهاق وقصر التنفس وضيق التنفس، يمكن أن تساعد مكملات حمض الفوليك والنظام الغذائي الغني بحمض الفوليك في إدارة هذه الحالة.

- فقر الدم المنجلى يتسبب الهيموجلوبين غير الطبيعي الموروث في تشوه خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى الألم والإرهاق وتلف الأعضاء، يركز العلاج على إدارة الأعراض والوقاية من المضاعفات. - الثلاسيميا تؤدى العيوب فى جينات الهيموجلوبين إلى تعطيل إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يؤدى إلى فقر الدم ومضاعفات أخرى، ويُعد نقل الدم المنتظم وعلاج استخلاب الحديد والرعاية الداعمة جزءًا من العلاج. تؤدى العيوب فى جينات الهيموجلوبين إلى تعطيل إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يؤدى إلى فقر الدم ومضاعفات أخرى، ويُعد نقل الدم المنتظم وعلاج استخلاب الحديد والرعاية الداعمة جزءًا من العلاج.

- فقر الدم الانحلالي يتم تدمير خلايا الدم الحمراء قبل الأوان لأسباب مختلفة، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية أو العدوى أو الاضطرابات الوراثية، ويهدف العلاج إلى إدارة السبب الأساسي وتحسين بقاء خلايا الدم الحمراء.

- فقر دم لا تنسّجي حالة نادرة يفشل فيها نخاع العظم في إنتاج خلايا دم كافية، ما يتسبب في فقر الدم والنزيف والالتهابات، تشمل خيارات العلاج عمليات نقل الدم والأدوية وزرع نخاع العظم.



أعراض شائعة لفقر الدم عند الأطفال.. التعب، وشحوب الجلد ، والضعف ، وضيق التنفس ، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها. إذا لاحظت هذه الأعراض لدى طفلك ، فاستشر الطبيب.

من الضروري للأطفال المصابين بفقر الدم أن يتلقوا التشخيص المناسب من المتخصصين في الرعاية الصحية وأن يتلقوا العلاج المناسب بناءً على النوع المحدد لفقر الدم وشدته.