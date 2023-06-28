تحذيرات من تدفقات طينية خطيرة لبركان كوتوباكسى فى الإكوادور.. فيديو

فاطمة شوقى

تشكلت تدفقات طينية بركانية خطيرة على قمة بركان كوتوباكسى فى الإكوادور، مما أدى إلى إطلاق السلطات الإكوادورية تحذيرا للسكان، وفقا لصحيفة الإكسبانثيون المكسيكية.

وحذر المعهد الجيوفيزيائى الوطنية من تكوين التدفقات الطينية فى المنطقة، وذلك بسبب ذوبان بركان كوتوباكسى، مشيرا إلى أنه تم تسجيل إشارة هزة عالية التردد فى محطة رصد الزلازل.

وأوضح المعهد أنه بسبب تغيير الطبقة الجليدية على قمة البركان، وبسبب غطاء من الرماد البركانى على الجزء العلوى من البركان، بالإضافة إلى تكوين تلك التدفقات الطينية الخطيرة تم تعليق أعمال التنظيف التى يقوم بها الأفراد فى المنطقة خوفا على سلامتهم، وطالبت السلطات السكان بتوخى الحذر والتزام القواعد الآمنة.

وتعانى منطقة أمريكا اللاتينية من عدد من البراكين ، منها بركان بوبوكاتيبيتل فى المكسيك المعروف باسم "بوبو" الذى خلف انفجارا قويا جديدا مع انبعاثات بخار الماء والغازات والرماد والمواد المتوهجة، وفقا للتنسيق العام للحماية المدنية فى ولاية بوييلا.

وكان سجل البركان 45 انفجارا وتسبب فى حريقا بالمنطقة المجاورة بسبب شظايا الباليستية المتوهجة التى تصدر خلال الانفجارات، حسبما أكد المركز الوطنى للوقاية من الكوارث وتقرير من الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك.

وأيضا بركان أوبيناس ، وهو الأكثر نشاطًا فى بيرو، والذى أطلق غازات سامة وصلت إلى بعض مناطق أريكويبا مثل كارمن دي تشاكلايا وباتي، حيث خرجت تلك الانبعاثات من فوهة على ارتفاع 1.2 كم ، وهو ما جعل السلطات تستعد لإجلاء الآلاف من السكان.

بالإضافة إلى بركان نيفادو ديل رويز فى كولومبيا، والذى تم الكشف عن مادة شديدة الحرارة به وهو ما يهدد بانفجار قريب خلال الايام المقبلة ، ولا يزال خطر حدوث حالة طوارئ قائمة.

ووصل عمود الرماد وبخار الماء إلى ارتفاع 300 متر ، محسوبًا من الأعلى بواسطة الخدمة الجيولوجية الكولومبية (SGC)، وقالت "من المهم جدًا أن نأخذ في الاعتبار أن تكرار إخراج الرماد ، النابض بشكل مستمر أكثر ، واستمرار تشوه طفيف للتضاريس ، وكذلك الاختلافات في ناتج ثاني أكسيد الكبريت ، تشير إلى أن البركان لا يزال من الممكن أن يحدث انفجار كبير في أيام أو أسابيع".