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بوتين يعلق على سماح السويد باحتجاج لحرق المصحف: عدم احترام القرآن جريمة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:20 م
بوتين يعلق على سماح السويد باحتجاج لحرق المصحف: عدم احترام القرآن جريمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى. وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "روسيا تكنّ احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".
 
وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".
 
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
 
وقررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

روسيا

فلاديمير بوتين

حرق المصحف

حرق القرآن

السويد



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