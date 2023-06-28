بوتين عن عيد الأضحى: يحمل معانى روحية عميقة ويحافظ على قيم الخير والرحمة

وكالات

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك، وأشاد بدور المسلمين في روسيا بتعزيز السلم الأهلي والطائفي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في تهنئة بوتين للمسلمين: هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة، ويدعو منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع.

يؤدي مسلمو روسيا دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي والطائفي، ويحافظ على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح.

المحاربون المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.