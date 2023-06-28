بلالين ونقود تذكارية مجانا فى دمياط.. مظاهر فرحة الدمايطة بالعيد.. صور

شهد ميدان الساعة وسط دمياط مظاهر احتفالات الأهالى بعيد الأضحى المبارك، وذلك عقب الانتهاء من صلاة العيد وسط الميدان.

توزيع البلالين مجاناً وكذلك نقود تذكارية كانت تلك أبرز مشاهد احتفال أبناء دمياط بعيد الأضحى المبارك، والتى نجحت فى تجميع المئات من الأهالى فى انتظار الحصول على "العيدية".

فيما قام عدد من الشباب لاعبي الاسكيت، بتوزيع الحلوى في مشهد احتفالي وسط تفاعل كبير من قبل المتواجدين، إضافة إلى قيام عددا آخر بتقديم عروض فنية داخل حديقة بنت الشاطئ لاستقبال رواد الحديقة في جو من البهجة.

عرائس موسيقية تقدم عروض صامتة، مشهد قدمه مجموعة من شباب المحافظة نجح في خطف الأنظار، فيما حرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية رفقتهم.

أجواء الاحتفال تعم أرجاء محافظة دمياط، في الساعات الأولى من عيد الأضحى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحرص أهالي المحافظة علي قضاء إجازة العيد منذ الساعات الأولى من الصباح والتي بدأت يتوافد المئات على حديقة بنت الشاطئ فيما استقبلت مدينة رأس البر روادها لقضاء إجازة العيد.

وعلى صعيد آخر شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أهمية الالتزام بخطة العمل التى تم وضعها لاستقبال عيد الاضحي المبارك، موضحة أن غرفة العمليات مستمرة لمتابعة الموقف اولا بأول والتعامل مع أية طوارئ خلال فترة إجازة العيد.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشأن تكثيف حملات المرور على المخابز والأسواق والمطاعم للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات المقررة وكذلك مواعيد العمل الرسمية التي أقرتها المحافظة بشأن المخابز ومستودعات الغاز.