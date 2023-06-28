اليوم السابع
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باكستان تعلن مقتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي على يد قوات الأمن

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:07 م
باكستان تعلن مقتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي على يد قوات الأمن القوات الباكستانية
وكالات

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم "داعش" ومسلحين آخرين، خلال غارة على مخبأ للمتشددين قرب الحدود مع أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن الغارة نفذت في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، وأسفرت عن مقتل القيادي في داعش "شفيع الله واحد" رفقة ثلاثة مسلحين آخرين،

وأبرز البيان بأن القيادي في داعش "شفيع الله واحد" كان مطلوبا من قبل الحكومة الباكستانية، التي أفادت بأنه متورط في هجمات على قوات الأمن وقتل مدنيين أبرياء.

ولفت البيان إلى مصادرة قوات الأمن أسلحة وذخائر من المخبأ، وأنها تقوم بعملية تطهير للمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الباكستاني نفذ عمليات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة في الحزام القبلي على طول الحدود الأفغانية، والذي كان لعقود بمثابة ملاذ آمن للمسلحين المحليين والأجانب. ومع ذلك، لا يزال المسلحون يشنون هجمات في المنطقة.

 

 

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