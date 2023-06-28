اليوم السابع
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انتشال الجثة السادسة والسابعة من تحت أنقاض عقار سيدى بشر بالإسكندرية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:10 ص
انتشال الجثة السادسة والسابعة من تحت أنقاض عقار سيدى بشر بالإسكندرية العقار المنهار
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، منذ قليل من انتشال الجثة السادسة لمتوفى يدعى السيد عبد المنعم عبد الحميد، والجثة السابعة لسيدة تدعى هدير أحمد محمد، من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول من تحت الأنقاض.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.


أخبار الإسكندرية

عقار سيدي بشر

إنهيار عقار خليل حمادة

الحماية المدنية

أنقاض العقار المنهار

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أخبار اليوم



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