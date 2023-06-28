انتشار خدمات المرور بكورنيش النيل فى القاهرة تزامنا مع أول أيام العيد

كتب سيد الخلفاوى

شهدت شوارع القاهرة انتشار خدمات المرور، خاصة بمناطق وسط البلد، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى، حيث شهد كورنيش النيل انتشار لخدمات المرور والمتاريس الحديدية.

ووضعت إدارة مرور القاهرة خطة مرورية لمواجهة أى كثافات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واشتملت على عدة محاور، منها المحور الأول ليتم تنفيذ قواعد الآداب المرورية بكل دقة عن طريق مجموعات عمل للدوريات الراكبة ، التى تجوب محاور وميادين العاصمة لضبط وتنظيم الحركة المرورية بها و اقتناص المخالفات المرورية ، ووضع الحركة دون الثبات وذلك وفقا للخطة الانتشار محددة والتصدى للمواقف العشوائية للسيرفيس ، بكافة المحاور والميادين ودورها الفعال فى إرشاد قائدى سيارات هيئة النقل العام والشرطة بالالتزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق، وهو ما يضمن تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

ويشمل المحور الثانى تنظيم المرور تقسيم المدينة جغرافيا لقسم مرور ميدانى ، قسم الدوريات الراكبة و يشرف على كل منها ضابط و يعاونه عدد من الضباط والقوات ، ويتم تعزيز كافة المحاور المدينة بالضباط والقوات من أجل التحكم والسيطرة على حركة المرور، ولمواجهة الكثافات المتزايدة خلال تلك الفترة.

كما سيتم تعزيز انتشار الخدمات بالدورانات المرورية وأماكن الازدحام المرورى لمواجهة أى كثافات محتملة، كما سيتم إلزام سائقى سيارات النقل و عربات النقل البطئ والتروسيكلات، بعدم السير بالمحاور الرئيسية ومناطق وسط المدينة، كما سيتم ربط الاتصالات اللاسلكية من خلال غرفة عمليات الإدارة، مع كل من مرور الجيزة و مرور القليوبية و الإدارة العامة للمرور ، للتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتعيين أحد الضباط بغرفة عمليات مرور القاهرة لمراقبة الحركة المرور أعلى المحاور و الميادين، من خلال شاشات المراقبة والكاميرات المنتشرة بالمدينة، لمعرفة أماكن الكثافات، وإيجاد الحل الفورى لها، والطرق البديلة فى حال ظهور حالات الزحام المرورى.