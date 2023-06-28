اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تثمن مساهمات جيبوتي في إنقاذ الأرواح وتأمين سلام دائم

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص
الولايات المتحدة تثمن مساهمات جيبوتي في إنقاذ الأرواح وتأمين سلام دائم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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ثمنت الولايات المتحدة ، مساهمات جيبوتي في إنقاذ الأرواح وتأمين سلام دائم ومستدام؛ استجابة للنزاعات والأزمات في المنطقة.
 
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء؛ بمناسبة يوم جيبوتي الوطني - عن "تطلعه إلى تعميق أواصر التعاون مع جيبوتي حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والسلام والأمن والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وجيبوتي تتمتعان بشراكة قوية لعدة عقود".
 
واختتم بلينكن البيان قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب جيبوتي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاستقلال دولتهم".

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