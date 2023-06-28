اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:54 م
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المعمل الكميائى يحدد مصير متهم بحيازة 2 كيلو حشيش فى الشروق

الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:00 م
المعمل الكميائى يحدد مصير متهم بحيازة 2 كيلو حشيش فى الشروق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تقرير المعمل الكميائي في واقعة اتهام شخص بحيازة 2 كيلو جرام من مخدرالحشيش في مدينة الشروق، لتحديد مصير المتهم، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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