وتمثلت مذكرات التفاهم في مذكرة تفاهم بشأن إقامة الحوار الاستراتيجي مشترك بين الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية، ومذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووكالة التنمية الفرنسية للتعاون في مجال التنمية، والبيان المشترك للدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين الكويت وفرنسا، والذي يعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها مساء اليوم إن الشيخ سالم الصباح عقد جلسة مباحثات رسمية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة باريس والتي تناولت مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، والأخذ بمجالات التعاون الثنائي لآفاق جديدة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف البيان أن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنجن تصدر محاور المشاورات الرسمية التي أجريت اليوم، والجهود المشتركة نحو حشد الدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للرعايا الكويتيين وبحث الاستحقاقات المقبلة في هذا الإطار.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل مواصلة الجهود المشتركة في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة، وبحث أطر تعزيز التنسيق المشترك حيالها، وفي مقدمتها مستجدات ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وتطورات على الساحة في العراق واليمن، وكانت الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي أحد محاور المباحثات، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تبعاتها، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعمل نحو الحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصون الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية عن موقف بلادها الداعم لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنجن، والأثر الإيجابي لهذا الملف في تعظيم المصالح المشتركة والبينية على مختلف الأصعدة.

وأعربت الوزيرة الفرنسية عن إشادتها بمستوى التعاون العالي بين دولة الكويت وفرنسا على كافة المستويات وتطلعها لاستمرار نسق هذا التعاون المتين بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى آفاقٍ وأبعادٍ أوسع وأكثر شمولية، مشيدةً بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة، وبمواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية، معربة عن التقدير للجهود والمساعي الحثيثة التي تقدمها دولة الكويت ومشاريعها الإنسانية ومساندتها لدعم التنمية والشعوب حول العالم.

وثمن وزير خارجية الكويت في هذا السياق الالتزام التاريخي للجمهورية الفرنسية في حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وبمساعيها المقدرة تجاه استتباب الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.

كما عبر عن اعتزازه العميق بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما توصلت إليه من ارتقاءٍ ونماء في جميع الميادين، مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت وفرنسا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة، مثنيا على مستوى التعاون المتميز بين البلدين الصديقين في المجالات الإنسانية والتنموية المشتركة.