الكهرباء: تطبيق غرامات إضافية على من يتهرب من سداد "الممارسة" شهريا

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس تطبيق غرامات مالية إضافية على من يثبت عدم التزامه بالسداد الشهرى لمن يتم محاسبتهم بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، كاشفا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعتبر محضر تصالح بين المخالف و شركة الكهرباء شهريا بدلا من 3 أشهر.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستعد لتعميم تجربة المرور على مستخدمي نظام الممارسة شهريا بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال كشافى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بعد نجاح التجربة بشركتى القناة و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء و انتظام سداد المخالفين لقيمة الممارسة.

وأضاف المصدر، أن معظم الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة لا يلتزمون بسداد الغرامة التى تعتبر مقابل توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية و يصعب مراقبتهم، موضحا أن من يتم محاسبتهم بنظام الممارسة يتجاوز عددهم الـ 2 مليون مخالف.

و تابع المصدر، أن ميكنة تحصيل غرامات نظام الممارسة من خلال اﻻعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة ستمكن شركات توزيع الكهرباء من تقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها بسبب سرقات التيار الكهربائى و خفض نسبة الفقد بالشبكة.