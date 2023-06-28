الكرملين يرفض اتهام موسكو بانتهاك حقوق الأطفال فى أوكرانيا

وكالات

قال الكرملين، الأربعاء، إنه يرفض بشدة تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم روسيا بانتهاك حقوق الأطفال في أوكرانيا، مشيراً إلى أن قواته المسلحة، على العكس من ذلك، كانت تنقذ الأطفال من مناطق الصراع.



وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة دورية أن موسكو "ترفض بحزم" مثل هذه الاتهامات.



وأضاف: "دأب جيشنا على المخاطرة بحياته واتخذ إجراءات لإنقاذ الأطفال وإبعادهم عن القصف الذي نفذته، بالمناسبة، القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية".



