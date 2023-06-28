القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب زكى القاضى

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2023.. جاء فيها:

-السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضارى لأمتنا المصرية وأكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة التى لم ولن تحيد عن تأييده والإنحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية جيلاً بعد جيل.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة دورهم فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته ، ماضين خلف قيادتكم الصادقة بكل الكفاءة والإستعداد لتنفيذ مايكلفون به من مهام لبلوغ ما يصبوا إليه الشعب المصرى العظيم من آمال وتطلعات لبناء الدولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافها الوطنية، حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر ، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.