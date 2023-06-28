"الغضبان" يستقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد والقيادات التنفيذية للتهنئة بالعيد

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب بورسعيد، والأنبا تادرس مطران مطران بورسعيد ورجال الكنيسة.

وهنأ محافظ بورسعيد جموع الحاضرين، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد ، وشكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان والرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة، كما رحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، كما أشاد المحافظ خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الأضحى والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء.وأشار أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك.

وتطرق المحافظ للحديث عن للطفرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام ماضية، وذلك بالتزامن مع ذكرى 30 يونيه، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة في كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار.

واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود غير المسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

ومن جانبه، وجه مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء بورسعيد بمناسبة حلول عيد الاضحى، مؤكدا حرصه على مشاركة الملسمين الاعياد والأفراح، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة

ووجه نواب محافظة بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد والحضور ، معربين عن سعادتهم لمشاركة الأهالي بفرحة العيد، وأشاد نواب محافظة بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية ، للخروج بهذا الشكل المشرف لمحافظة بورسعيد خلال العيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك الآلاف من أهالي الحي الإماراتي ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الشيخ زايد ، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.