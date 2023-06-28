العراق يطلق حملة لمكافحة الحيوانات المضرة بصحة الإنسان

وكالات

أكدت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات لمكافحة الجرذان وبقية الحيوانات المضرة بصحة الإنسان حسب الشكاوى الواردة من المواطنين، مشيرة إلى أنها غالباً ما تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إن" مكافحة الجرذان وبقية الحيوانات الضارة تقع ضمن اختصاص شعب البيئة والمخلفات الصلبة في الأمانة التي تنفذ حملات في بلديات بغداد الـ 14 برفقة دوائر الصحة".

وأضاف، أن" ما تحت الأرض هو من صلاحيات أمانة بغداد، ومافوقها من الجرذان وغيرها هو من صلاحيات وواجبات وزارة الصحة"، لافتا إلى" وجود تعاون مشترك بين الأمانة ودائرتي صحة الرصافة والكرخ".

ولفت الربيعي إلى" ظهور الجرذان والأفاعي والحشرات على الأرض عند ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب مكافحتها".

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