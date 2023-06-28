الرئيسان البولندى والليتوانى يصلان كييف فى زيارة غير معلنة

أ.ش.أ

وصل إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) اليوم الأربعاء، الرئيس البولندي أندريه دودا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وبحسب بيان أصدره المكتب الرئاسي البولندي، سيجري دودا محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول التهديد بشن هجوم روسي على محطة زابوريجيا النووية والتحضير لقمة الناتو المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأشار البيان إلى أن دودا وزيلينسكي سيحتفلان بيوم الدستور الأوكراني ويتحدثان عن الاستعدادات لقمة الناتو في فيلنيوس الشهر المقبل، بحسب وكالة الأنباء البولندية (باب).

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قد وصل في وقت سابق اليوم إلى كييف في زيارة مفاجئة.. وسيشارك رئيسا بولندا وليتوانيا في الأحداث بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتماد دستور أوكرانيا