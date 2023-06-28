اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"الدفاع" السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين فى قصف جوي فى إدلب

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:06 م
"الدفاع" السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين فى قصف جوي فى إدلب الجيش السورى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت مقرات محصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب شمالي البلاد، رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة. 


وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء السورية(سانا) أن الضربات الجوية والصاروخية استهدفت أسلحة وذخائر، وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.


سوريا

الجيش السورى

إدلب

ريف إدلب

الإرهاب فى سوريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة