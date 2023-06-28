"الدفاع" السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين فى قصف جوي فى إدلب

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نفذت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت مقرات محصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب شمالي البلاد، رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة.



وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء السورية(سانا) أن الضربات الجوية والصاروخية استهدفت أسلحة وذخائر، وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.