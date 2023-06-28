الدفاع الروسية: قضينا على أكثر من 670 مقاتل من جنود كييف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها قضت على أكثر من 670 مقاتلا من جنود كييف ومرتزقتها على عدة محاور، إضافة إلى تدمير مستودعات وقود لقوات كييف بضربات صاروخية دقيقة.



وذكرت الدفاع الروسية، أن قواته صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وتم القضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، وعلى محور جنوب دونيتسك في منطقة فريمفسكي، صدت القوات هجومين من قبل الجانب الأوكراني في دونيتسك.



وأضافت أنه على محور زابوروجيا، أحبطت القوات الروسية أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية حيث بلغ إجمالي خسائر أوكرانيا 235 جنديا أوكرانيا، إلى جانب تدمير مدافع D-20 و Msta-B، وعلى محور كوبيانسك تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.



وأكدت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في غابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمانسك، وهزمت وحدات الألوية الميكانيكية 21 و42 و63 و67 الأوكرانية والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني، وتم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية لنظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ومدافع هاوتزر D30.



وأوضحت أنه جرى تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B و D-20 و D-30، فيما شهدت مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية استهداف نقطة الانتشار المؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 ومراكز القيادة والمراقبة لكتائب ألوية الهجوم الآلي 63 و 10 الأوكرانية، وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة لواء المدفعية 47 للقوات الأوكرانية في دونيتسك.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثلاثة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز Storm Shadow وستة قاذفات صواريخ HIMARS متعددة، كما تم إسقاط ثماني مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزاباروجيا.



