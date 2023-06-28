الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه بالإسكندرية أول أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي

رصدت لإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية - الدخيلة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما (170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتفى محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,500,000 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.