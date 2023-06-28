الداخلية تؤمن ساحات الصلاة فى العيد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

تؤمن وزارة الداخلية ساحات صلاة العيد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يزحف ملايين المواطنين لها لأداء الصلاة، وما يصاحبها بعد ذلك من أجواء احتفالات في الشوارع، وخروج الأطفال والأسر في مجموعات، حيث يعمل رجال المرور على تيسير حركة الطرق وضمان وصول الجميع لمنازلهم بسلام وأمان، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.