اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال يونيو بتداولات 10.3 مليار جنيه

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 م
"الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة خلال يونيو بتداولات 10.3 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يونيو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 5.8 مليار ورقة، بقيمة 10.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.2 مليار ورقة، بقيمة 6.4 مليار جنيه.
 
فيما احتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 327.4 مليون ورقة بقيمة 5.9 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 144.3 مليون ورقة بقيمة 5.4 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة بقيمة 3.8 مليار جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 538.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 2.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.3 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 998.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 865.8 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 3.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 111.6 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 30.6 مليون ورقة بقيمة 28.4 مليون جنيه.
 
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

الخدمات المالية

قطاعات البورصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

«100 يوم صحة» تقدم 89 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:36 م

هيئة قناة السويس تستعرض جهود التحول لمركز دولى لسياحة اليخوت بمعرض موناكو

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:34 م

توزيع 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدى ومستوردة على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:30 م

ترامب وديسانتيس.. حرب تكسير عظام لانتزاع بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 .. الرئيس السابق يهاجم حاكم فلوريدا: لم يحضر أحد مؤتمراته.. "رون" يرد: دونالد يضع مصالحه السياسية أولا.. والاستطلاعات تثير توتر رون

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة