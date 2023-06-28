الحجاج المصريون يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى

وكانت بعثة الحج المصرية قد أتمت مساء أمس نفرة حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات الطاهر إلى مشعر مزدلفة.

وكان الحجاج من بعثات القرعة والسياحة والتضامن مع آذان المغرب أمس قد بدأوا في النفرة من عرفات إلى مزدلفة حيث صلوا بها المغرب والعشاء جمع وقصر تأخير والفجر.

وخلال وجود الحجيج المصريين في مزدلفة قاموا بجمع الحصى لرمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة، ثم قضوا الليلة في المزدلفة حتى صلاة الفجر، اقتداء بسنة الرسول الكريم.

وبعد صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ذبح الهدي أو شراء صك الهدي من الجهات التي خصصتها السلطات السعودية لهذا الأمر، ثم يتوجه من يريد الحجاج لبيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد انتهاء أيام التشريق، بينما يفضل بعض الحجاج الانتظار لما بعد أيام التشريق لأداء طواف الإفاضة.

وعقب انتهاء طواف الإفاضة وأيام التشريق التي ترمى فيها الجمرات يتبقى للحجاج القيام بطواف الوداع قبل مغادرته مكة المكرمة سواء إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول الكريم أو إلى القاهرة إذا كانوا زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج.