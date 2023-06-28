اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التصريح بدفن 10 جثامين ضحايا عقار سيدى بشر المنهار فى الإسكندرية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:39 م
التصريح بدفن 10 جثامين ضحايا عقار سيدى بشر المنهار فى الإسكندرية رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية المنهار
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، التصريح بدفن جثامين ضحايا العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر التابعة لحى المنتزه أول، والذين بلغ عددهم 10 ضحايا، وتسليم الجثامين لذويهم، وكذلك التقرير الطبي لـ4 مصابين، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.
 
وكانت النيابة العامة، أصدرت قرار بحبس مالك الطابق الرابع عشر والمقاول فى حادث انشطار نصفي رأسي بعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وذلك بعد أن وجهت لهما تهم القتل الخطأ وإصابة آخرين والبناء بدون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
 
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 
 
وأوضح الشريف، أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.
 
وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لفحص حالة العقار وبحث ازالته بالكامل بطريقة هندسية حتى لا تتأثر العقارات المجاورة.
 
وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، أعمال الحفر والبحث عن ضحايا بعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة المنهار، الذي انهار يوم الاثنين الماضي ، وذلك بعد انتشال جثامين 10 من الضحايا ماتوا تحت الأنقاض ، مع استمرار رفع الاتربة بعدد من سيارات النقل ومغادرة المعدات الثقيلة مكان العقار المنهار.
رفع الأنقاض من عقار الاسكندرية المنهار
رفع الأنقاض من عقار الإسكندرية المنهار
 
رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
 
عقار الإسكندرية المنهار مكون من 13 ودور ميزان
عقار الإسكندرية المنهار مكون من 13 ودور ميزان

 


أخبار الإسكندرية

عقار سيدي بشر

إنهيار عقار خليل حمادة

الحماية المدنية

أنقاض العقار المنهار

حي المنتزة أول

محافظة الإسكندرية

أخبار اليوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة