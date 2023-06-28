البورصة المصرية تربح 113 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2023

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 113 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 14.6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 838.7 مليار جنيه إلى 934.7 مليار جنيه بنسبة نمو 11.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 28.8%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 179.8 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 44.4 مليار ورقة منفذة على 4.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 36.7 مليار ورقة منفذة على 4.5 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 73.73% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.27%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 79.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 10.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 1.9 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 33.1 مليار جنيه، بحجم تداول 17.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 112.9 مليار جنيه بحجم تداول 27.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 3.5 مليون عملية.