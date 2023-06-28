البحث عن الكنز.. ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الجمالية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.