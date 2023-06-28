البترول: منصة بوابة مصر للاستكشاف تشجع الاستثمارات الأجنبية وتوفر المعلومات

ينفذ قطاع البترول حاليًا برنامجا متكاملا للتحول الرقمى فى كافة أوجه الصناعة البترولية ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ تنفيذه فى عام 2016 تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بهدف تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

وفى اطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار فى مجال البترول البترول والغاز فى مصر، تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway EUG) الرقمية لتسويق المناطق البترولية عالميًا، حيث تستهدف البوابة توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر، وفى ذات الإطار يتم العمل حاليًا على تشجيع الاستثمارات فى مجال التعدين من خلال العمل الجارى لاطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.

كما يعمل قطاع البترول على تطبيق نظم الحوكمة من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لربط كافة شركات ومنشآت القطاع من خلال إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP والذى يعمل على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، بما يساعد فى تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونيًا لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وتم بالفعل تطبيق نظام ERP فى هيئة البترول وجميع الشركات القابضة وجارى ربط كافة الشركات التابعة لهم، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافى التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة وبدء التنفيذ فى شركات التوزيع التابعة للهيئة، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية عن طريق انشاء مركز تحكم رئيسى (SCADA) لخطوط الانابيب، والذى يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلًا عن الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.

وفيما يخص جهود المراقبة والتحكم فى تداول وتوزيع المنتجات البترولية وعمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أى اختناقات يمكن أن تحدث فى عمليات التوزيع، تم تنفيذ منظومة متابعة كميات الوقود من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات، كما تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك بالإضافة إلى تدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافى التكرير والتى تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التى تساعد فى الوصول إلى أعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافى، فضلًا عن تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل، وتطبيق نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه فى الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول، واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم فى شبكات خطوط الأنابيب باستخدام Scada System.