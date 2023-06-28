اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا على حاجز عسكرى شمال رام الله

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا على حاجز عسكرى شمال رام الله الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة "سلواد" شمال شرق رام الله، لدى مروره بحاجز عسكري عند مدخل بلدة "عطارة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن واحتجزت سيارته على الحاجز المذكور.

وشهدت قرى وبلدات رام الله في الآونة الأخيرة عدوانا كبيرا من قبل المستوطنين الذين لم يعد عدوانهم مقتصرا على مناطق شمال وجنوب الضفة بالأساس.

وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهؤلاء المستوطنين خلال هجماتهم، مثلما حدث في هجوم بلدة "ترمسعيا" يوم الأربعاء الماضي. ويتدخل جيش الاحتلال باعتقال الفلسطينيين إن هم هبوا للدفاع عن أراضيهم ضد عدوان المستوطنين.

 


قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله

بلدة عطارة

الضفة الغربية



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