الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا على حاجز عسكرى شمال رام الله

أ.ش.أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة "سلواد" شمال شرق رام الله، لدى مروره بحاجز عسكري عند مدخل بلدة "عطارة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن واحتجزت سيارته على الحاجز المذكور.

وشهدت قرى وبلدات رام الله في الآونة الأخيرة عدوانا كبيرا من قبل المستوطنين الذين لم يعد عدوانهم مقتصرا على مناطق شمال وجنوب الضفة بالأساس.

وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهؤلاء المستوطنين خلال هجماتهم، مثلما حدث في هجوم بلدة "ترمسعيا" يوم الأربعاء الماضي. ويتدخل جيش الاحتلال باعتقال الفلسطينيين إن هم هبوا للدفاع عن أراضيهم ضد عدوان المستوطنين.