استمرار رفع الأنقاض بعقار سيدى بشر المنهار.. وانتشال 9 جثامين حتى الآن

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال رفع أنقاض عقار خليل حمادة ميامى، حيث ارتفع عدد ضحايا العقار إلى 9 وفيات، حيث قامت قوات الحماية المدنية بانتشال 9 جثامين من أسفل الأنقاض وجارى البحث عن آخرين.

فيما واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عمل الأبحاث الاجتماعية لجميع سكان العقار الملاك المقيمين وغير المقيمين والمستأجرين وأسر المتوفيين، من خلال فريق الإغاثة بالمديرية بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية وإدارة المنتزه الاجتماعية.

بتواجد مريم رفعت مسؤل الاغاثه بالمديرية وسمية أمين مدير إدارة المنتزه الاجتماعية، وتم توزيع مبالغ مالية على أسر الضحايا مقدمة من جمعيات المجتمع المدنى، كما تم توزيع 300 وجبة غذائية مقدمة من الجمعيات الأهلية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول والمكون من 13 طابقا، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول ودفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار.