استطلاع: معظم الدول تعرب عن ثقتها في بايدن والولايات المتحدة

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أعرب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في استطلاع جديد عن آراء إيجابية إلى حد كبير عن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لبيانات من مركز (بيو) للأبحاث.



أظهر الاستطلاع -الذي نشرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية نتائجه اليوم الأربعاء- أن 59% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع حول العالم ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي، مع 30% أجابوا بشكل سلبي.



وبالمثل، كشف الاستطلاع أن 54 في المائة من المستطلعين يثقون في بايدن، مقارنة بـ 39 في المائة بثقة قليلة.



وأوضح الاستطلاع أن الدعم للولايات المتحدة كان الأقوى في بولندا وإسرائيل وكوريا الجنوبية ونيجيريا واليابان وكينيا.



وقال باحثون في الاستطلاع إن السبب المرجح لزيادة في الدعم في بولندا يرجع إلى دعم الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا.



واستطلع الباحثون -خلال ربيع 2023- أكثر من 27 ألف شخص من 23 دولة في جميع أنحاء العالم، وكثير منهم من حلفاء الولايات المتحدة.



في استطلاعات سابقة، كانت الثقة في الرئيس أقل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال الباحثون إن الفارق كان أكثر أهمية في الدول ذات الدخل المتوسط مثل البرازيل.



ويعد تصنيف الثقة في بايدن البالغ 44 في المائة هذا العام تحسنًا كبيرًا عن نسبة 29 في المائة التي حصل عليها ترامب في عام 2019.



وبالمثل، في المكسيك، عادت الثقة بالرئيس الأمريكي جو بادين إلى ما يقرب من مستويات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى 43 في المائة، حيث ارتفعت من رقم واحد تقريبًا خلال إدارة ترامب.