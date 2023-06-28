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إقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحى فى أول أيام العيد.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:09 ص
إقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحى فى أول أيام العيد.. صور اقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحي
كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

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شهد المجزر الألى بالبساتين، بالقاهرة إقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحى بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المجزر الاستضافة مجانًا طوال أيام العيد، بالإضافة لعدة خدمات أخرى منها الكشف وأماكن انتظار السيارات.

 

وتقدم مجازر القاهرة خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. 

 

وفى السياق حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

 

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة.

 

 
اقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحي (1)
اقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحي

اقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحي (3)
اقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحي

 


مجزر البساتين

القاهرة

عيد الاضحى

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الاضاحي

مخلفات الذبح



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