إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصى، وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، فى إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى اشتباكات بالأيدى بين أهالى الأطفال ثم تحولت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أسرتين في قرية العزيزية بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور وتبينّ إصابة 6 مصابين ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر.

تحرير محضر بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.