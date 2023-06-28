اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم فى قنا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:33 ص
إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أطفال، باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة أرز باللبن، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا. تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بعد تناولهم وجبة أرز باللبن.
 
أسفرت الواقعة عن إصابة حازم محمد متولي، 15 عاما، وعمر محمد متولي، 10 أعوام، وسعيده محمد متولي، 4 أعوام، مقيمين المراشدة، بمركز الوقف، باشتباه تسمم. تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف لتلقى العلاج.
 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


تسمم 3 اطفال فى قنا

تسمم فى مركز الوقف

تسمم اطفال فى قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى أسيوط

الأحد، 25 يونيو 2023 06:11 م

إصابة 8 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

الإثنين، 12 يونيو 2023 02:30 م

إصابة 6 أطفال باشتباه تسمم وتحسن حالاتهم الصحية بقنا

السبت، 10 يونيو 2023 11:20 ص

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بسبب "الكشرى" فى بنى سويف

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:31 ص

مفاجأة.. التحاليل تثبت سلامة البوظة بقنا بعد اشتباه تسمم 300 شخص

السبت، 13 مايو 2023 03:27 م

وصول حالات اشتباه التسمم بقنا لـ 292 حالة وخروج 284 بعد تماثلهم للشفاء

الجمعة، 05 مايو 2023 08:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة