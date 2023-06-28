إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم فى قنا

أصيب 3 أطفال، باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة أرز باللبن، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا. تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بعد تناولهم وجبة أرز باللبن.
أسفرت الواقعة عن إصابة حازم محمد متولي، 15 عاما، وعمر محمد متولي، 10 أعوام، وسعيده محمد متولي، 4 أعوام، مقيمين المراشدة، بمركز الوقف، باشتباه تسمم. تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف لتلقى العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
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