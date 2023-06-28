إزاى تشجع طفلك على تناول اللحوم فى عيد الأضحى

كتبت نهير عبد النبى

اللحوم عنصر أساسى فى النظام الغذائى، حيث تحتوى على نسبة عالية من البروتين والمواد الغذائية المفيدة لنمو الجسم وخصوصا للأطفال، لكن العديد من الأطفال يجدون صعوبة فى تناول اللحوم، أو يرفضون تمامًا تناولها، ما يجعل الآباء يسعون لمعرفة ما إذا كان طفلهم يأكل ما يكفى من البروتين والحديد والعناصر الغذائية الأخرى التى توفرها اللحوم.

وحسب ما ذكره موقع yourkidstable فإن هناك عدة طرق لدمج اللحوم فى قائمة الأطعمة التى يتناولها طفلك.

طرق تشجيع الأطفال على تناول اللحوم

- التحضير وطرق العرض

تحضير وعرض اللحوم أمر مهم إذا كان طفلك لا يحبها، إن الملمس والنكهة والعمل المطلوب لمضغ وابتلاع اللحوم تجعله طعامًا صعبًا على الأطفال فى جميع الأعمار، وتعد طرق تحضير اللحوم وتقديمها حل رائع لمعرفة ما يفضله طفلك وما هو غير مستعد لتجربته في الوقت الحالي.

هناك بعض تفضيلات الملمس والنكهة المقبولة فى اللحوم، فكر فى قوام وأنواع الأطعمة التى يستمتعون بها بالفعل.

- تعظيم النكهة

غالبًا ما تكون اللحوم جافة وفي بعض الأحيان تفتقر إلى المذاق، لذا كن مبدعًا في تعزيز النكهة خاصةً مع الجبن والفول السوداني والأعشاب والتوابل والصلصات، الملح لا بأس به طالما أنه يستخدم باعتدال، وقليل من الملح يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً من حيث المذاق هناك أيضًا عدد لا يحصى من خيارات التوابل الخالية من الملح والتي تزيد من نكهة اللحم.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأطفال الصغار والأطفال لا يستطيعون التعامل مع التوابل والتوابل اللذيذة قد تجد أن إضافة النكهات بهذه الطريقة هي البوابة لطفلك لتجربة الأطعمة الجديدة.

كيفية تقديم اللحوم للأطفال الذين لم يأكلوا اللحوم بعد

الطريقة التي تقدم بها اللحوم مهمة لأن طفلك يتطلع إلى الطعام ويقيم على الفور ما إذا كان شيئًا سيكون على استعداد لتجربته النصائح التالية لتقديم اللحوم تعمل بشكل جيد مع الأطعمة الأخرى أيضًا.

يقضم الأطفال قطعة كبيرة من اللحم ويندمون على ذلك على الفور لأنه يصعب قضمها، أو يبدأون في المضغ ويغمرهم الوقت الذي يستغرقه المضغ يتحسن هذا مع الممارسة وبمجرد أن يبدأ طفلك في تناول اللحوم باستمرار ، يمكنك منحهم قطعًا أكبر.

في البداية ، قم بتقطيع اللحوم إلى شرائح صغيرة أو شرائح رفيعة أيضًا ، احتفظ باللحم مسطحًا أو رقيقًا قدر الإمكان في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون قطعة صغيرة سميكة وقد لا يزال ذلك مغلقًا. لقد قدمت فتات اللحم أحيانًا بنجاح.