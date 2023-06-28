إزالة 26 حالة تعد على الأرض الزراعية وإيقاف حالات بناء بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتى قد يستغلها البعض فى التعد على الأراض الزراعية أو الشروع فى أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير، الذى أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، أنه قد تم إيقاف وإزالة فى المهد لعدد 26حالة تعد على الأراضى الزراعية، بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والتى تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالًا لإجازة العيد.