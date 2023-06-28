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إرشادات "الحج" لتجنب الزحام والتدافع أثناء رمى الجمرات.. تعرف عليها

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:34 ص
إرشادات "الحج" لتجنب الزحام والتدافع أثناء رمى الجمرات.. تعرف عليها إرشادات لتجنب الزحام والتدافع أثناء رمى الجمرات
إيمان حنا

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قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من نصائح وإرشادات السلامة لضيوف الرحمن؛ لتجنب الزحام، وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات؛ مشيرة إلى أن الطمأنينة مطلب.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ضيف الرحمن، لتفادي الزحام وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات؛ على الحاج الخروج ضمن برنامج التفويج، وتفادي تعطيل حركة المشاة".

وأضافت: "على الضعفاء (كبار السن- المرضى- النساء)، الأخذ بالرخصة الشرعية وتوكيل غيرهم في رمي الجمرات".

وبعد صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك توجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ذبح الهدي أو شراء صك الهدي من الجهات التي خصصتها السلطات السعودية لهذا الأمر، ثم يتوجه من يريد الحجاج لبيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة ويجوز تأخيره إلى ما بعد انتهاء أيام التشريق، بينما يفضل بعض الحجاج الانتظار لما بعد أيام التشريق لأداء طواف الإفاضة.


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