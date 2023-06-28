اليوم السابع
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أين وصل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة؟.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:00 م
أين وصل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة؟.. اعرف التفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل الدولة استكمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يجرى استكمال تشطيب العمارات المنفذة، والأنشطة الترفيهية والسياحية خلف سور مجرى العيون، بعد طرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية ضمن المشروع.

المرحلة الأولى لمشروع تطوير سور مجرى العيون شملت تنفيذ 79 عمارة سكنية، بارتفاعات مختلفة، على مساحة 95 فداناً، تضم 1924 وحدة سكنية، و 18 وحدة تجارية بالدور الأرضي.

يتم تنفيذ مبنى تجاري إداري فندقي، يشمل مول تجاري ترفيهي، ويصل معدل إنجاز هذا المبنى يصل إلى 90٪، يقام المول التجارى على مساحة 51 ألف م٢، ويضم مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وسينمات وبه مسرح مكشوف أمام المول بمساحة 1000 م٢، وقاعة لعرض الفنون، وجراج يستوعب 1355 سيارة، مع إقامة فندق سياحي بطاقة 1200 غرفة فندقية مميزة.

يتم تنفيذ المشروع كبديل لمنطقة المدابغ، حيث كانت تضم صناعة المدابغ القديمة جداً، غير المتطورة، وكان يعيش بها 2000 أسرة مصرية، بدون أي نوع من الخدمات و تفتقر لمعايير الحياة الإنسانية الطبيعية، وفئات أخرى كانت تعمل في مهن غير منتظمة، بصورة غير حضارية، وتقع خلف الأثر الكبير لمصر سور مجرى العيون، تم نقل الـ 2000 أسرة الى شقق حضارية، على أعلى مستوى بمدينة بدر، ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تم إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها، على أعلى مستوى، بحيث يكونون قريبين من مكان عملهم.


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