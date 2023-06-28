أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 227 ألفا و100 جندي

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 227 ألفا و100 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و36 دبابة و7 آلاف و847 من المركبات المدرعة و4 آلاف و89 من النظم المدفعية و627 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و387 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و774 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 563 من المعدات الخاصة و3 آلاف و499 طائرة مسيرة وإسقاط 1261 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.