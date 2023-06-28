اليوم السابع
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أوقاف الإسماعيلية: غرف العمليات بالمحافظة لم ترصد أى شكاوى خلال صلاة العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:08 ص
أوقاف الإسماعيلية: غرف العمليات بالمحافظة لم ترصد أى شكاوى خلال صلاة العيد صلاة العيد فى الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عن عدم ورود أى شكاوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أو غرف العمليات المنعقدة فى جميع إدارات المحافظة من صلاة العيد.
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن آلاف المواطنين أدوا صلاة العيد فى مختلف الساحات والمساجد المحددة لأداء صلاة العيد دون شكاوى من الخطبة أو من أداء الصلاة او عمليات التنظيم التى تشرف عليها المديرية، مشيرا إلى أن صلاة العيد تمت فى جميع المساجد والساحات المحددة وفقا للخطة الموضوعة من الوزارة.
 
فيما شهدت صلاة العيد انتشارا عددا كبيرا من متطوعين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحضر صلاة العيد العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، كما شهدت الصلاة انتشارا أمنيا كبيرا لتأمين المصلين.

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