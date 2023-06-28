اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى البحيرة يؤدون صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:15 ص
أهالى البحيرة يؤدون صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد أهالى محافظة البحيرة، على المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية، وأدى القيادات الشعبية والتنفيذية صلاة العيد فى مسجد التوبة بمدينة دمنهور، والذى قام بإلقاء خطبة العيد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف .
 
من جانبه أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إتمام حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بمدينة  دمنهور وربطها بإدارات الأوقاف بالمراكز وذلك لتلقى أى بلاغات او شكاوى و متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف. 
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن صلاة العيد ستقام بجميع المساجد التى تقام بها الصلوات والتي يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة ، لافتا الى أنه تم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتم إختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد و دعم المساجد  بإمام وخطيب أساسى وإمام وخطيب احتياطى.
 
وأشار الدكتور محمد أبو حطب  وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة الى  تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين  خلال عيد الأضحى المبارك. 
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (1)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (1)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (2)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (2)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (3)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (3)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (4)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (4)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (5)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (5)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (6)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (6)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (7)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (7)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (8)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (8)

صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (9)
صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات (9)

 


صلاة العيد الاضحى

العيد الاضحى

صلاة العيد 2023

صلاة العيد الاضحى 2023

موعد صلاة العيد الاضحى

موعد صلاة العيد 2023

صلاه العيد

موعد صلاة العيد الاضحى 2023

ميعاد صلاة العيد

مواقيت صلاة العيد

صلاة العيد ٢٠٢٣

صلاة العيد الاضحي

صلاه العيد الاضحى

وقت صلاة العيد

صلاة العيد الساعة كام

صلاة العيد في مصر

صلاة العيد في القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة