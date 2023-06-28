أهالى البحيرة يؤدون صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات

البحيرة - ناصر جودة

توافد أهالى محافظة البحيرة، على المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية، وأدى القيادات الشعبية والتنفيذية صلاة العيد فى مسجد التوبة بمدينة دمنهور، والذى قام بإلقاء خطبة العيد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف .

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إتمام حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بمدينة دمنهور وربطها بإدارات الأوقاف بالمراكز وذلك لتلقى أى بلاغات او شكاوى و متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن صلاة العيد ستقام بجميع المساجد التى تقام بها الصلوات والتي يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة ، لافتا الى أنه تم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتم إختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد و دعم المساجد بإمام وخطيب أساسى وإمام وخطيب احتياطى.

وأشار الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة الى تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.