اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام حلف الناتو: نثمن دعم فرنسا ومساعدتها لأوكرانيا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:56 م
أمين عام حلف الناتو: نثمن دعم فرنسا ومساعدتها لأوكرانيا أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج دعم فرنسا ومساعدتها لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وقال أمين عام حلف الناتو: "نشيد بدور فرنسا في تعزيز التعاون مع حلف الناتو، متابعا: "آن الأوان أن تكون السويد عضوا فى حلف الناتو".

 

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، ردا على سؤال صحفي عما إذا كان روسيا الاتحادية مستعدة لتزويد مجموعة "فاجنر" بالدعم المالي أو غيره في ظل العقوبات الأمريكية، قال بيسكوف: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك (إفريقيا)، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".

 

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".


ستولتنبرج

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

فاجنر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة