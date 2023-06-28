أماكن للتنزه فى عيد الأضحى بقنا.. أبرزها نادى قنا ومعبد دندرة

قنا صابر سعيد

هناك العديد من الأماكن التى تعد متنفسا لأهالى محافظة قنا أيام العيد، منها الحدائق العامة والكورنيش وأماكن أثرية برسوم دخول رمزية، ويستعرض "اليوم السابع" تلك الأماكن.

1. مرسى النيل بقنا وهو مكان يتواجد داخل فندق بسمة التابع لمحافظة قنا والذى يعد متنفسا للأهالى برسوم دخول رمزية، وكذلك نادى قنا.



2. معبد دندرة وسعر التذكرة 10 جنيهات و5 جنيهات للطالب، وهو واحدا من أهم وأقدم المعابد المصرية القديمة، تم إنشاؤه فى البداية فى عصر الأسرة الرابعة، للمعبودة حتحور إلهة الحب والعطاء والأمومة عند قدماء المصريين، ويتكون من المعبد الرئيسى المكرس للآلهة حتحور، ومعبد صغير مكرس للإلهة إيزيس، والبحيرة المقدسة.

3. قصر الأمير يوسف كمال وتذكرة القصر 5 جنيهات وهو القصر الذى أسسه الأمير يوسف كمال، وعرف بعشق الصيد والإبحار فى القراءات التاريخية، كما عرف عنه السفر إلى عدة بلاد كأفريقيا الجنوبية، وبعض بلاد الهند، وهو من جامعى المقتنيات والكتب.

صنف الأمير يوسف كمال من أغنى المصريين فى النصف الأول من القرن العشرين، ففى عام 1934م قدرت ثروته بنحو 10 ملايين جنيه، وكان فى هذا العام أغنى شخصية فى مصر، وكان له دور كبير فى تنمية عدد كبير من قرى الصعيد، بعدما ساعد فى دخول بعض التقنيات الزراعية الحديثة فى نجع حمادى، وساعد فى تطوير الزراعة هناك.



4. كورنيش النيل فى مركز نجع حمادى وكورنيش النيل فى مركز دشنا ومركز نقادة ومركز أبو تشت.