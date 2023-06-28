أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان بعد تطويره.. إنفوجراف

الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها .
الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .
ملوى الدرجة الأولى 105 جنيها، والدرجة الثانية 75 جنيها .
ديروط الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها .
القوصية الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها .
أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها .
أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
طما الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيها .
المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيها .
جرجا الدرجة الأولى 135 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيها .
فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيها .
نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيها .
دشنا الدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيها .
قنا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها .
قفط الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
قوص الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
أسنا الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 125 جنيها .
أدفو الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها .
كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها .
كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها .
دراو الدرجة الأولى 195 جنيها ، والدرجة الثانية 145 جنيها .
أسوان الدرجة الأولى 200 جنيها ، والدرجة الثانية 145 جنيها .
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