أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان بعد تطويره.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه.