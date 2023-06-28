آلاف المسلمين بالنمسا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى المركز الإسلامى

أقيمت الصلاة على مرحلتين الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الألمانية وركزت خطبة العيد التي ألقاها الشيخ محمد كليب على المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك وأهميته في حياة المسلمين.

كما تلا الشيخ كليب أيات من القرأن الكريم عن التضحية والتعاون في المجتمع.

وعقب انتهاء الصلاة.. حرص المسلمون على قضاء الوقت على ضفاف نهر الدانوب وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى.

يشار إلى أن كبار قيادات الدولة النمساوية يتقدمهم الرئيس ألكسندر فان دير بيلين حرصوا على تقديم التهنئة للمسلمين بالعيد كما وجهت السفارة المصرية في فيينا تهنئة خاصة لأبناء الجالية بعيد الأضحى المبارك.