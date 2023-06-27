اليوم السابع
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9 مدارس تمريض بمحافظة بنى سويف.. تعرف عليها

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:30 م
9 مدارس تمريض بمحافظة بنى سويف.. تعرف عليها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تمتلك محافظة بنى سويف 9 مدارس تمريض تقبل الحاصلين على الشهادة الاعدادية من أبناء محافظة بنى سويف ، بينهم 7 مدارس تتبع مديرية الصحة وهى مدارس تمريض بنى سويف وناصر والواسطى واهناسيا وببا والفشن  وسمسطا  بالإضافة إلى مدرسة تمريض مستشفى التأمين الصحي ببنى سويف.

وتقبل تلك المدارس الحاصلين على الشهادة الاعدادية من أبناء المحافظة ، حيث يتم سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق، وتقبل  طبقا للمجموع الأعلى في الشهادة الإعدادية، على أن  ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد على 18سنة في 1 أكتوبر 2023.

كما تشترط المدارس تناسق الطول والوزن، وألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة، و أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

 


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