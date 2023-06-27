6 أسباب تجعل ذبح الأضاحى بالمجازر ضرورة.. منع انتقال الأمراض للإنسان أبرزها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إن المجازر الحكومية فى جميع محافظات الجمهورية تقدم الذبح بالمجان طوال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أن ذلك يوفر الكشف على الأضحية للتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح.



وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل ذبح الأضاحى فى المجازر ضرورة، هى:

1- يتم فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة الحيوان لشروط الذبح من حيث السن والوزن والخلو من الحمل في الإناث.

2- ذبح الحيوانات بصورة مناسبة حسب أحكام الشريعة الإسلامية (التسمية واستقبال القبلة).

3- عدم ذبح الحيوان المريض أو الحيوان المحموم ( مصاب بارتفاع درجة الحرارة ) لأن اللحم تكون وسط مناسب لنمو البكتيريا بسبب قلة الإدماء أثناء الذبح.

4- الكشف عن بقايا الأدوية أو المضادات الحيوية الموجوده في جسم الحيوان اذا تم ذبحه قبل مرور فترة السحب والتى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

5- منع الأمراض المشتركه التى تنتقل من الحيوان للانسان عن طريق اللحوم مثل الديدان الشريطية والسل والبروسيلا وغيرها من الامراض.

6- الحفاظ على البيئة بالتعامل السليم مع مخلفات الذبح.

وكانت قد أعلنت محافظة القاهرة فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.