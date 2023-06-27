39 مليون دولار وفرا بقيمة الواردات المصرية من الإطارات بالربع الأول لـ2023

كتب: مدحت عادل

تراجعت واردات مصر من الإطارات بشكل كبير في الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة الواردات المصرية من الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل إلى 133 مليون و150 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 173 مليون و131 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بتراجع بلغت قيمته 39 مليون و981 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات الإطارات تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام، حيث سجلت في شهر مارس الماضي فقط نحو 42 مليون و873 ألف دولار، مقابل 58 مليون و603 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 15 مليون و730 ألف دولار.

وتعتبر الإطارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت بقيمة كبيرة في مارس الماضي، وبلغت قيمتها نحو ملياري و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و637 مليون دولار.

وتسعى الدولة إلى توطين مجموعة من الصناعات وتعظيم حجم المكون المحلي فيها لرفع حجم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري، ومن بينها صناعة الإطارات، والهواتف المحمولة بتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.89 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت نحو 49.6٪.