وقالت الصحيفة، إن السلطات أكدت وفاة سيدة وإصابة أخرى بالمنزل الذي كان يقع في منطقة سقطت فيها عدة أشجار بسبب الرياح الشديدة.

كما أفادت أن إعصارًا ضرب بعد ظهر أمس الأحد مقاطعة جونسون، جنوب إنديانابوليس، وألحق أضرارًا بـ75 منزلاً.

وفرض مسؤولو مقاطعة جونسون حظر تجول اعتبارًا من الساعة 9 مساء، من مساء الأحد إلى 6 صباحًا يوم الاثنين، حتى يتمكنوا من تقييم الضرر.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في إنديانابوليس سلسلة من التحذيرات في المنطقة مساء أمس، وحذرت السكان من عواصف شديدة التي يمكن أن تجلب الأعاصير والرياح العاتية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية يوم الإثنين إنها ستجري مسح للأضرار في المناطق المتضررة في إنديانا.

وأضافت: "العواصف تتصاعد فوق ولاية إنديانا، وقد تصبح هذه العواصف شديدة عندما تتحرك شرقا" .